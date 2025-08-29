Cinco grandes errores que debes evitar antes de comprar tu próximo auto nuevo

Nueva York.- Comprar un auto nuevo nunca ha sido tan abrumador financieramente. Un análisis de Edmunds para 2025 reveló que un récord del 19.3 por ciento de los consumidores que financiaron un vehículo nuevo en el segundo trimestre de 2025 se comprometieron a un pago mensual de mil dólares o más. Esto significa que casi uno de cada cinco compradores asume lo que antes se consideraba un pago excesivo por el auto, impulsado por las altas tasas de interés y el aumento de los precios de los vehículos.

Aunque puede ser tentador estirar el presupuesto para el auto que desea, comprometerse con un préstamo costoso puede ser un error doloroso. Antes de firmar, aquí hay cinco errores comunes al comprar un auto que debe evitar.

Comprar un coche que realmente no puedes (o no deberías) permitirte

Existe una diferencia entre poder comprar algo y poder costearlo con prudencia. Con un precio promedio de transacción de un vehículo nuevo de aproximadamente 49 mil dólares, muchos compradores están ajustando sus presupuestos al máximo. Es frecuente ver compradores que optan por plazos de financiación extendidos de 72 u 84 meses .

Esa camioneta reluciente podría parecer al alcance gracias a la financiación flexible, pero el impacto a largo plazo en tu salud financiera podría ser considerable. Comprar dentro de tus posibilidades —idealmente, con un plazo de préstamo no superior a 60 meses y manteniendo los gastos relacionados con el coche por debajo del 15 por ciento-20 por ciento de tu sueldo neto mensual— es una compra inteligente en una época de tipos de interés al alza y precios de los coches en constante aumento.

No comparar precios para obtener un préstamo

Uno de los errores más costosos y comunes que cometen los compradores de autos es esperar hasta estar en la oficina de financiación del concesionario para considerar un préstamo. Los concesionarios pueden ofrecer conveniencia, pero su financiación puede incluir tasas de interés elevadas o cargos ocultos.

En lugar de eso, acuda al concesionario con una oferta de préstamo preaprobada de su banco, cooperativa de crédito o prestamista en línea. Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, esta medida puede ahorrarles a los compradores cientos o miles de dólares durante la vigencia del préstamo. Al hacerlo, el concesionario aún puede intentar mejorar la tasa, y a veces lo hará. Pero ahora está negociando desde una posición de fuerza, no de desesperación.

Incorporar el capital negativo a un nuevo préstamo para un automóvil

Si debe más de lo que vale su auto actual (lo que se conoce como patrimonio neto negativo), cambiarlo por uno nuevo puede ser un problema financiero. Esto suele ocurrir cuando se solicita un préstamo a seis años, se cambia el vehículo después de solo tres o cuatro años y se traslada el saldo anterior al nuevo vehículo. Incorporar ese déficit a un nuevo préstamo solo empeora el problema, garantizando que se esté bajo el agua por más tiempo.

Según Edmunds, el 28.2 por ciento de los intercambios en julio de 2025 implicaron capital negativo, y el monto promedio que los compradores debían por encima del valor del vehículo fue de 6 mil 902 dólares. Esto crea las condiciones para un círculo vicioso, especialmente si los compradores intercambian autos con frecuencia o enfrentan pérdidas de empleo o costos de reparación inesperados. Si se encuentra en esta situación, considere conservar su auto por más tiempo o hacer pagos adicionales. Si puede obtener una mejor tasa, incluso refinanciar puede ayudarle a recuperar el punto de equilibrio.

Evite el departamento de ventas por internet. La mayoría de los concesionarios importantes cuentan ahora con equipos de ventas por internet dedicados a venderle un auto rápidamente y, a menudo, a mejores precios que en persona. Si ya sabe qué marca, modelo y equipamiento desea, puede ahorrar horas (y cientos o incluso miles de dólares) trabajando con el departamento de ventas por internet en lugar de ir al concesionario.

Sitios como Edmunds pueden ayudarte a comparar precios entre varios concesionarios, y muchos te mostrarán inventario en tiempo real, descuentos e incentivos. Esto te permite comprar desde la comodidad de casa y hacer que los concesionarios compitan por tu negocio. También te proporciona una cotización por escrito que puedes llevar contigo: una herramienta poderosa para negociar.

Pasando por alto alternativas usadas

Comprar un auto nuevo es tentador: huele de maravilla, está en garantía y nadie más lo ha probado. Pero no siempre es la mejor decisión financiera. Los vehículos usados ​​certificados actuales suelen incluir garantías extendidas de fábrica, se someten a rigurosas inspecciones y cuestan miles de dólares menos que sus equivalentes nuevos. La rápida depreciación de la mayoría de los vehículos nuevos solo empeora la situación. Según Edmunds, la mayoría pierde entre un 20 por ciento y un 30 por ciento de su valor solo en el primer año. Evitar ese impacto de la depreciación puede ahorrar miles de dólares.

Edmunds dice

Comprar un auto nuevo es una de las decisiones financieras más importantes que la mayoría de las personas toma, solo superada por la compra de una casa. Evitar estos cinco errores comunes no solo le ahorrará dinero, sino que también puede ayudarle a garantizar su seguridad financiera a largo plazo. Tómese su tiempo e investigue. La mejor opción no se trata solo del auto, sino de la vida que desea vivir después de que salga del concesionario.