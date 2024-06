Chorizo: carne, especias y ¿soya?; estos con los más sanos según Profeco

El chorizo mexicano, muy diferente al embutido de otros países, como en España o Argentina, es uno de los alimentos más populares en el país. Elaborado con carne de cerdo, especias y grasa de origen animal, tiene presencia a lo largo y ancho de México y ha adoptado características que lo hacen único en las distintas regiones de la república.

En su última edición de junio, la Revista del Consumidor de la Profeco analizó este alimento, así como las principales marcas que se encuentran los en los supermercados para mostrar la calidad de este producto, así como mostrar cuál de todos es de mejor calidad en los ingredientes, así como en el precio.

La Profeco analizó 49 productos etiquetados como chorizo, y aunque destacó que no existe una normal oficial mexicana para este alimento, lo que provoca que se adicionen otras proteínas o grasas de origen vegetal, sí pudo analizar otros aspectos como la cantidad de grasa, los aportes nutricionales, los ingredientes, el contenido neto y la cantidad de sal.

Exceso de grasas y sal

Así en contró que productos como el Peñaranda chorizo Caserío y el Conde de Luna sobresalen por su elevado contenido graso, superando los 38.8 y 37 gramos por cada 100 gramos de producto, respectivamente.

Peñaranda chorizo selecto con 36.7 g

Casa Demont 35.6 g

Conde de Luna 35.5 g

Riojano, chorizo Pamplona 35.4 g

Esta información, crucial para quienes buscan mantener una dieta equilibrada, señala la importancia de revisar detenidamente las etiquetas nutricionales antes de realizar una compra.

El problema generalizado de este alimento fue el exceso de sodio en todos los pruductos analizados, por lo que personas que llevan una dieta baja en sal, deberían evitar este tipo de alimento. Pero algunas marcas mintieron en sus etiquetas al declarar menos cantidades:

Conde de Luna.

Chata.

Orbetal.

Parma.

Zwan.

Carne y soya

Además, se revelaron casos de discrepancia entre la información declarada en el empaque y la realidad del producto. El “Conde de Luna chorizo semimaduro”, por ejemplo, declara un contenido de sodio de 685 miligramos, pero en realidad contiene 777 miligramos, lo que constituye un incumplimiento de la normatividad vigente y una falta de transparencia hacia el consumidor.

Otro aspecto preocupante es la presencia de ingredientes no declarados, como la soya, en productos que se comercializan como chorizos de cerdo o pavo. Esta práctica, identificada en nueve productos diferentes, no solo representa un engaño para los consumidores al no ser mencionada en la lista de ingredientes, sino que también puede suponer un riesgo para aquellos con alergias alimentarias o restricciones dietéticas. Las marcas con este problema fueron:

Chata.

Chata bicentenario.

Chata ranchero.

Chata rico.

Chimex.

Fud.

Lala maestros parrilleros.

Parma Sabori.

Zwan.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Entre los productos mejor evaluados se encuentran aquellos que presentan un equilibrio entre su valor nutricional y su calidad. Marcas como “San Rafael Chorizo de cerdo”, “Zwan Chorizo de cerdo español” y “Parma Chorizo tipo argentino” destacan por su menor contenido calórico y su mayor concentración de proteínas, ofreciendo opciones más saludables para los consumidores preocupados por su bienestar.