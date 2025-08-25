Celebre el verano y el Día del Trabajo con esta ensalada de maíz y papa

Nueva York.- Ya casi es el Día del Trabajo, pero aún queda un trocito de verano. Y no deberíamos desperdiciar estos últimos días contándonos lo rápido que ha pasado la temporada.

Pasemos el resto del verano y principios del otoño disfrutando de todos los productos maduros y coloridos que abundan en los mercados agrícolas y (con suerte) en nuestros huertos. Tomates, berenjenas, calabacines, hierbas aromáticas, judías verdes y, para algunos, lo mejor de la temporada: maíz dulce fresco.

¿Tienes un ávido amante del maíz en tu mundo? ¿De esos que se comen tres mazorcas de maíz sin pestañear? ¿Un amigo que te llama en otoño, con cara de pánico, para contarte que el puesto de maíz ha cerrado y la temporada ha terminado?

Conozco a varias personas así en mi vida. Y les preparé esta ensalada de papa.

Esta ensalada de maíz y papa es a la vez reconfortantemente cremosa y vigorizantemente brillante. Trozos tiernos de papa se mezclan con maíz dulce (en otras épocas del año, puedes considerar usar maíz congelado o enlatado, pero aún no), tocino crujiente y un aderezo ácido de limón y suero de leche. Es el tipo de guarnición de verano que encanta a todos, ideal para barbacoas, reuniones en el jardín y el menú de la fiesta del Día del Trabajo.

Puedes preparar esta ensalada con antelación y servirla a temperatura ambiente. Si te gusta el maíz, añade la cantidad que prefieras. Incluso puedes preparar una ensalada de maíz con papas si te apetece.

Un par de consejos

Si preparas ensaladas de papa con frecuencia, sabes que las papas absorben bastante el aderezo. Al principio, puede parecer bastante, pero la ensalada espesará al reposar. Y si la refrigeras, aún más.

Si piensas llevar esta ensalada de maíz y papa a un picnic o a una comida compartida , recuerda guardar el tocino desmenuzado extra en una bolsita o recipiente aparte y espolvorearlo al final para que quede crujiente. ¿Y si no te acuerdas? ¡Pues sí! Llevaste ensalada de papa... ¡qué rico!

Duplique o triplique esta receta a voluntad.

Ensalada de maíz y papa

Sirve para seis personas.

Ingredientes:

1 ½ libras de papas Yukon Gold o cerosas, peladas.

Sal kosher o gruesa al gusto.

2 tazas de granos de maíz frescos.

½ cebolla, finamente picada.

1/3 taza de yogur griego natural.

1/3 taza de suero de leche.

1 cucharada de jugo de limón fresco.

½ cucharadita de ralladura fina de limón.

1 cucharada de mostaza de Dijon.

Pimienta recién molida al gusto.

2 cucharadas de hojas de albahaca fresca picada.

½ taza de tocino cocido desmenuzado.

Instrucciones: