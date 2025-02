CDC perderán una décima parte de su personal por recortes bajo gobierno de Trump

Foto: Associated Press

Nueva Yor.- Casi mil 300 empleados en periodo de prueba de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos —aproximadamente una décima parte de la fuerza laboral de la agencia— fueron despedidos en virtud de la directriz del gobierno del presidente Donald Trump para eliminar a los empleados a prueba.

Los directivos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), con sede en Atlanta, fueron notificados de la decisión el viernes por la mañana. La notificación verbal provino del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en una reunión con los dirigentes de los CDC, según un funcionario federal que estuvo presente en la reunión. El funcionario no estaba autorizado a discutirlo y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Se supone que los empleados afectados recibirán cuatro semanas de licencia administrativa pagada, según el funcionario, y añadió que no estaba claro cuándo recibirían notificación individual los trabajadores.

Los funcionarios del HHS no respondieron preguntas sobre los detalles de los despidos. En un comunicado enviado por correo electrónico, Andrew Nixon, director de comunicaciones del departamento, escribió: “El HHS está siguiendo las directrices del gobierno y tomando medidas para apoyar los esfuerzos más amplios del presidente para reestructurar y simplificar el gobierno federal. Esto es para asegurar que el HHS sirva mejor al pueblo estadounidense con el más alto y eficiente estándar”.

Con un presupuesto base de 9 mil 200 millones de dólares, los CDC tienen la responsabilidad de proteger a los estadounidenses de brotes y otras amenazas a la salud pública. Antes de los recortes, la agencia contaba con aproximadamente 13 mil empleados, incluidos más de 2 mil que trabajan en otros países.

Históricamente, los CDC han sido vistos como un líder global en el control de enfermedades y una fuente confiable de información sobre salud, contando con algunos de los mejores expertos del mundo.

El personal está compuesto en gran parte por científicos: el 60 por ciento tiene títulos de maestría o doctorados. La mayoría de la fuerza laboral no pertenece a un sindicato.

No sólo los nuevos empleados están sujetos a un periodo de prueba. Los periodos de prueba también se aplican a empleados veteranos que, por ejemplo, fueron recientemente promovidos a un nuevo puesto en la gestión.

El doctor Joshua Barocas, experto en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, dijo que muchos de los empleados de los CDC en periodo de prueba están ocupando roles vitales.

“Es esencialmente asumir que no están en un trabajo que es crucial para el éxito de mantener a todos a salvo —sólo porque han estado allí menos de un año o menos de seis meses”, dijo Barocas, hablando el viernes por la mañana durante una llamada de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América con reporteros.

“Ese tipo de enfoque de cortar y quemar es lo que causará interrupciones continuas en nuestra comprensión de las enfermedades” y los brotes de enfermedades, afirmó.