Casi la mitad de estadunidenses aprueba uso de fármacos para tratar la obesidad

Foto: Associated Press

Nueva York.- La mayoría de los adultos en Estados Unidos consideran positivo que las personas mayores de edad utilicen medicamentos para perder peso como Ozempic, Wegovy y otras marcas si luchan contra la obesidad o tienen una condición de salud relacionada con el peso, pero no apoyan ampliamente que los adolescentes con obesidad usen estos fármacos, según una nueva encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

En relación con los jóvenes de 12 a 18 años que padecen obesidad, los estadunidenses están divididos: aproximadamente un tercio dice que el uso de medicamentos para perder peso en este contexto es “muy” o “algo” positivo, mientras que una proporción similar dice que es negativo y alrededor de tres de cada 10 dicen que no es ni bueno ni malo.

En el caso de los adultos, alrededor de la mitad piensa que es algo bueno, y aproximadamente 2 de cada 10 piensan que es malo.

Los populares medicamentos para perder peso, conocidos como agonistas del receptor GLP-1, que originalmente se destinaban a tratar la diabetes, se volvieron más conocidos en 2021, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos los aprobara para ayudar en la pérdida de peso. Ahora, están por todas partes: celebridades, anuncios de televisión, redes sociales, medios de comunicación, tu vecino.

Los médicos e investigadores afirman que los medicamentos inyectables son herramientas efectivas para tratar la obesidad. La Asociación Médica Estadunidense ha instado a las compañías de seguros de salud a cubrir los medicamentos, y la Academia Estadunidense de Pediatría ha dicho que los médicos deberían considerar la posibilidad de administrar esos medicamentos a niños de 12 años en adelante que luchan contra la obesidad.

Los resultados de la encuesta de AP-NORC indican que, aun cuando los médicos promueven el uso de esos medicamentos, algunos estadunidenses siguen teniendo preocupaciones sobre los fármacos para perder peso, particularmente en adolescentes y personas que no sufren obesidad.

Uso de medicamentos para la obesidad

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 100 millones de adultos en Estados Unidos padecen obesidad, definida como un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más, y más de 22 millones de adultos sufren obesidad severa, con un IMC de 40 o más.

La obesidad se clasifica como una enfermedad crónica que requiere atención médica, porque puede derivarse de factores genéticos, ambientales y socioeconómicos. Los pacientes que usan los medicamentos como ayuda para perder peso pueden enfrentar críticas debido a que, de alguna manera, están “haciendo trampa”, dijo la doctora Cate Varney, quien trata a pacientes con obesidad en UVA Health en Charlottesville, Virginia.

“Es como decirle a alguien que clave un clavo en una tabla y luego darle a una persona un martillo y a otra un palillo”, dijo Varney, y agregó, “estamos nivelando el campo de juego con estos medicamentos”.

Anjanette Ewen perdió más de 30 kilos (67 libras) con Mounjaro y señala que esa pérdida de peso la ayudó a detectar un bulto canceroso en su seno. La mujer, de 50 años y residente de Fort Walton Beach, Florida, que respondió a la encuesta de AP-NORC, dijo que había luchado por perder peso durante años debido a complicaciones con el síndrome de ovario poliquístico.

Debido a dicho síndrome, uno de cuyos síntomas más comunes son las fluctuaciones de peso repentinas, Ewen pasó de pesar 68 kilogramos (150 libras) a 99 kilogramos (220 libras) en ocho meses.

“Parece que mi viaje de pérdida de peso ha durado toda una eternidad, y nada funcionaba”, dijo.

Aproximadamente 20 por ciento de los niños en Estados Unidos padecen obesidad, según datos de los CDC. La doctora Gitanjali Srivastava, directora médica de medicina de la obesidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, dijo que la obesidad es más fácil de tratar en niños que en adultos.

“Los jóvenes responden maravillosamente a estos medicamentos”, dijo, y agregó que la obesidad a una edad temprana aumenta la posibilidad “de tener incluso obesidad severa y más profunda como adulto... hasta el punto de que realmente tendrás que tomar medicamentos y/o someterte a una cirugía bariátrica en tu adultez”.

La cobertura de seguro es un problema

Sin un seguro, los costos de los medicamentos pueden ser de cientos de dólares cada vez que se surte una receta.

La encuesta AP-NORC muestra que aproximadamente la mitad de los estadunidenses están “fuertemente” o “algo” a favor de que los programas federales Medicare y Medicaid cubran los medicamentos para perder peso de personas que padecen obesidad, mientras que aproximadamente dos de cada 10 están en contra de la idea, y alrededor de la cuarta parte tiene una visión neutral.

Hasta ahora, Medicare, el programa de seguro de salud de 66 millones de estadunidenses de 65 años o más, no cubre los medicamentos para la obesidad. La cobertura varía bajo Medicaid, que proporciona seguro de salud a los estadunidenses de bajos ingresos.

Algunas grandes empresas con 500 empleados o más y algunos programas de Medicaid están en proceso de agregar esa cobertura. Pero muchos otros empleadores y aseguradoras de salud la están eliminando debido a los costos del tratamiento.

Uso de GLP-1 sin obesidad

No es posible obtener medicamentos para perder peso sin una receta, aunque hay compuestos fuera del mercado que la gente puede comprar.

La encuesta AP-NORC mostró que aproximadamente 6 de cada 10 estadunidenses creen que es “muy” o “algo” malo que los adultos tomen GLP-1 para perder peso si no son obesos, y la proporción aumenta a aproximadamente siete de cada 10 en el caso de los adolescentes en la misma situación.

Sin embargo, los adultos más jóvenes están un poco más abiertos al uso de GLP-1 en adolescentes que no tienen problemas con la obesidad. Aproximadamente 8 de cada 10 estadunidenses mayores de 45 años creen que es una “mala idea” que los adolescentes que quieren perder peso usen los medicamentos sin padecer obesidad, pero aproximadamente dos tercios de los adultos estadunidenses menores de 45 años tienen la misma opinión.