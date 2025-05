'Bye bye' al trabajo tóxico: cada vez menos se quedan por “amor a la camiseta

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Una semana después de haber empezado un nuevo trabajo, Lisa Grouette descubrió que le faltaba algo los domingos por la noche: la sensación de hundimiento y pavor que solía experimentar antes de ir a trabajar todos los lunes.

Groutte pasó 10 años en una agencia de seguros con un jefe que, según ella, le gritaba, golpeaba el escritorio con las manos, la insultaba y golpeaba objetos. La acusó falsamente de aceptar dinero y la amenazó con no recomendarle un trabajo si renunciaba , afirma.

Temiendo no conseguir otro trabajo si dejaba ese ambiente laboral tóxico , se quedó. "Era algo implícito: 'Estás atrapada'", recordó Grouette, de 48 años.

Pero finalmente encontró una salida. Cuando se abrió un puesto de tiempo completo en un periódico donde trabajaba como fotógrafa a tiempo parcial, renunció a la agencia de seguros. El nuevo puesto pagaba 400 dólares menos al mes, pero Grouette redujo sus gastos para que funcionara .

"No tiene precio", dijo. "Fueron los 400 dólares al mes mejor gastados de mi vida; valieron cada centavo. Al principio estaba un poco apretada, pero no importó porque estaba contenta".

Creciente intolerancia a las conductas tóxicas

A medida que aumenta la conciencia sobre la salud mental , también aumentan las conversaciones sobre qué constituye un comportamiento poco saludable y los tipos de tratamiento que las personas no tolerarán (o no deberían tolerar) a cambio de un salario fijo.

“Estamos desarrollando un lenguaje en torno a temas como los lugares de trabajo tóxicos”, dijo Jennifer Tosti-Kharas, profesora de comportamiento organizacional en el Babson College en Massachusetts.

Las generaciones más jóvenes que ingresan a la fuerza laboral, incluidos los millennials y los miembros de la Generación Z, están menos dispuestas a soportar comportamientos de acoso por parte de colegas y gerentes, y son mejores para establecer límites, dijo.

Al principio de su carrera, «si me topaba con toxicidad en el trabajo, tenía una actitud más de 'aguantarme'», dijo Tosti-Kharas, quien se identifica como miembro de la Generación X. «No creo que fuéramos tan explícitos como deberíamos en cuanto al cuidado de nuestra salud mental».

¿Cómo identificar un ambiente laboral tóxico?

Los conflictos y las relaciones difíciles pueden ser inevitables en cualquier entorno laboral. Pero existe una diferencia entre un desacuerdo ocasional y el abuso persistente.

“Lo que hace que algo sea tóxico es que es más generalizado, más constante en el tiempo”, dijo Tosti-Kharas. “Quizás hayas probado algunas cosas y no haya mejorado. ... Está muy arraigado”.

Los posibles indicios de un lugar de trabajo emocionalmente dañino incluyen una falta generalizada de confianza y el miedo a ser criticado si uno habla, dijo.

Los gritones no son el único tipo de compañeros y supervisores tóxicos. Existen formas más discretas de toxicidad, como el comportamiento pasivo-agresivo de líderes que usan el sarcasmo, los cumplidos ambiguos, la crítica indirecta y la exclusión para controlar a sus empleados, según Alana Atchison, psicóloga clínica de Chicago.

“Es una relación en la que no puedes comunicarte con claridad ni directamente, así que tienes que guardar silencio. No puedes decir con sinceridad lo que necesitas decir y sentirte seguro”, dijo Atchison.

Para detectar un entorno potencialmente tóxico al solicitar un nuevo empleo, siga su instinto y considere las señales de alerta. Por ejemplo, anuncios frecuentes para el mismo puesto pueden reflejar una alta rotación de personal debido a un entorno negativo. También puede buscar reseñas de empleados en línea.

“Leo reseñas de Glassdoor como loca para ver cómo es el ambiente, cómo es la cultura, en cualquier lugar al que me postulo, porque no puedo volver a perder el pelo por un trabajo”, dijo Grouette, quien recientemente fue despedida después de varios años exitosos en el periódico.

¿Qué podría explicar el comportamiento tóxico?

Cuando se encuentre en el lado receptor de toxicidad, considere si el comportamiento ofensivo dice más sobre la persona que lo perpetúa que sobre el receptor.

“Es casi como una cortina de humo para ocultar sus deficiencias”, dijo Atchison. “Si alguien se siente inseguro sobre su rol o teme ser eclipsado, podría recurrir a menospreciar a otros, chismear o sabotear proyectos para recuperar la sensación de control o seguridad”.

Desde la pandemia de covid-19, los clientes de Atchison se han quejado cada vez más de entornos laborales tóxicos . Ella lo atribuye en parte al aislamiento social que acompañó los confinamientos y las restricciones a las actividades públicas.

“Socializar es un conjunto de habilidades, y ese conjunto de habilidades ha disminuido”, dijo.

Expresa tus preocupaciones

Si se encuentra en una situación laboral tóxica, hablar de ello con un amigo de confianza o un terapeuta profesional puede ayudarle a procesar lo que está sucediendo y desarrollar un plan para lidiar con ello, en lugar de dejar que se agrave en su mente.

Stephanie Strausser, de 42 años, directora de producción de videos, dijo que buscó el apoyo de amigos y familiares cuando trabajaba bajo un microgestor extremo que la hacía sentir insegura y cuyas decisiones consideraba poco éticas.

“No lo ocultes ni lo guardes para ti. Habla con la gente. Incluso si estás hablando con ChatGPT”, aconseja Strausser a quienes se encuentran en circunstancias similares. “No lo internalices. Y no tomes la percepción de alguien como un hecho”.

Amanda Szmuc, una abogada de Filadelfia que considera que algunos de sus entornos de trabajo anteriores fueron tóxicos, recomienda documentar sus preocupaciones en caso de que sea necesario escalarlas.

Anotar los detalles de las interacciones problemáticas a medida que ocurren y guardar copias de los mensajes inapropiados o grabaciones de reuniones aprobadas puede resultar útil si interviene el departamento de recursos humanos, por ejemplo.

Mantener un registro también puede ayudarle a evitar el gaslighting y reforzar su determinación de protegerse.

Establecer límites

Si abandonar un entorno tóxico no es financieramente posible o desea intentar hacer que sus circunstancias sean más llevaderas, pensar en explorar formas de limitar su interacción con la parte difícil puede ser una opción.

Las posibilidades pueden incluir la negociación de un rol que ponga distancia entre usted y la persona tóxica, como trabajar en turnos diferentes o en proyectos diferentes, dijo Tosti-Kharas.

Según Szmuc, también puedes fijarte plazos para evitar que las cosas empeoren. Ejemplos: "Voy a darle dos semanas. ¿Hay alguna mejora?", dijo. "¿Hay alguna manera interna de cambiar mis circunstancias o de pedirle la opinión a alguien?".

Encuentra una salida

Lo ideal sería que un empleado que se siente maltratado pudiera apelar a alguien de recursos humanos o al gerente del empleado infractor con evidencia que muestre un patrón de violaciones de conducta y se tomarían medidas disciplinarias, dijo Tosti-Kharas.

Pero eso no siempre sucede, lo que deja al denunciante muy cerca de la persona denunciada. "En la vida real, uno se da cuenta de que es poco probable que vayan a ninguna parte, y es uno mismo quien tiene que ir a algún lado", dijo Tosti-Kharas.

En situaciones extremas, lo mejor es buscar otro trabajo, dijo.

Si un inspector encontrara radón en su casa, "no diría: 'Déjeme intentar trabajar con el radón' o '¿Cómo puedo mantenerlo ahí y quizás disminuir los efectos?'", dijo. "Eliminaría la toxina de la situación o se libraría usted mismo de la situación".

La mayoría de las personas no pueden permitirse dejar su trabajo sin tener otro disponible. Dedicar tiempo a solicitar diferentes empleos es difícil cuando uno se siente presionado, pero también es empoderador y puede conducir a una mejor situación.

“Si alguien te da la impresión de que no puedes dejar este trabajo, simplemente no es cierto”, dijo Grouette. “Ese tipo de personas no tienen el alcance ni el respeto que dicen tener, porque si son volubles contigo, lo son con los demás”.