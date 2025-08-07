¿Buscas que te den un crédito personal? Toma en cuenta estas recomendaciones

Ciudad Juárez.– En México el 33.7 por ciento de la población adulta cuenta con al menos un crédito formal, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Esto demuestra una brecha en el acceso al financiamiento en los diferentes sectores poblacionales.

En este contexto, Alejandro Sena, director de Dinero.mx, recalca la importancia de que las personas conozcan cuáles son los requisitos más comunes que solicitan las instituciones antes de aprobar un préstamo personal: “Ser consciente de cuidar ciertos aspectos como el historial crediticio, contribuye a la salud financiera e incluso, podría abrir las puertas a jóvenes que están en búsqueda de su primer préstamo”.

Por ello, si tienes pensado adquirir un crédito personal, toma en cuenta las recomendaciones de este experto antes de asumir un compromiso financiero y los requisitos que las empresas tomarán en cuenta para aprobarlo, así como para ofrecerte una mejor tasa de interés.

Historial Crediticio

Uno de los elementos más importantes que verifica cualquier institución, es el historial crediticio, a través de Buró de Crédito o Círculo de Crédito. Este refleja el comportamiento financiero de las personas: si tienen líneas de crédito abiertas, pagos puntuales, retrasos, deudas vigentes, etc.

Las instituciones crediticias reportan la forma en que se pagan dichos créditos, ya sea de forma puntual o si se tienen retrasos. Mantener un buen historial crediticio desde joven abre las puertas a más créditos.

Capacidad de pago

Otro punto importante a considerar de acuerdo al análisis de Dinero.mx es la capacidad de pago o si realmente se puede pagar el crédito. Las instituciones realizan un análisis del nivel de ingresos y los compromisos financieros actuales del interesado en el crédito. Por eso es importante tener a la mano los documentos que comúnmente se solicitan:

Información sobre créditos vigentes, como tarjetas de crédito, hipotecas o créditos de auto.

Comprobantes de ingresos, como comprobantes de nómina, estados de cuenta bancarios o declaraciones fiscales.

La CONDUSEF aconseja que las deudas no rebasen más del 35 al 40 por ciento de los ingresos mensuales. Para conocer la capacidad de pago, la institución indica que, a los ingresos hay que restarle los gastos. Esta cantidad se debe multiplicar por 0.40. El resultado será la capacidad máxima de pago.

Estabilidad laboral y antigüedad

Otro aspecto clave a la hora de solicitar un crédito, es la estabilidad laboral del solicitante. Por lo regular, las instituciones financieras van a preferir empleos fijos con una estabilidad mínima de seis meses a un año. Sin embargo, hoy en día muchos de los jóvenes son trabajadores independientes, para ellos se evalúan los ingresos constantes reflejados en los estados de cuenta bancarios o en su facturación.

Edad y lugar de residencia

En algunos casos, también se revisan otros datos como la edad, lugar de residencia y tipo de actividad económica. Esto se debe a que hay una variedad de créditos pensados para diferentes tipos de perfiles, como jóvenes, dueños de negocios o pensionados, por ejemplo.

De acuerdo con Alejandro Sena, director de la plataforma financiera, “es esencial tener un panorama claro de la situación financiera individual antes de solicitar cualquier tipo de préstamo”.