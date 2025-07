Aumentan las estafas laborales en EU y más personas caen en ellas

Foto: Associated Press

A medida que las personas buscan trabajo en un entorno desafiante en Estados Unidos, cada vez más son víctimas de estafas laborales que prometen buena paga por completar tareas sencillas en línea, según la Comisión Federal de Comercio.

Las estafas comienzan de manera inocua, a menudo con un mensaje de texto o de WhatsApp personalizado, y los estafadores se toman el tiempo para captar la confianza de la víctima antes de aprovecharse de la relación.

“La mayoría de las personas que acaban perdiendo dinero con un estafador están actuando de manera bastante racional”, señaló Kati Daffan, subdirectora de la división de prácticas de mercadotecnia de la FTC (siglas en inglés de la comisión). "Los estafadores son atractivos, y cambian constantemente sus tácticas”.

Las pérdidas reportadas por estafas laborales aumentaron más de tres veces de 2020 a 2023. En el primer semestre de 2024 superaron los 220 millones de dólares, según la FTC. Las estafas laborales gamificadas (una estrategia que integra elementos de juego en contextos no lúdicos para mejorar la participación y motivar ciertos comportamientos) representaron una parte significativa de ese crecimiento. Aproximadamente 20 mil personas informaron haber experimentado estafas gamificadas en los primeros seis meses de 2024, en comparación con 5 mil en todo 2023.

Daffan comentó que el número es ciertamente una subestimación, porque muchas personas no informan sus experiencias de estafas laborales a la policía ni a los organismos gubernamentales de monitoreo.

"Sólo el 4.8 por ciento de las personas se quejan", apuntó.

Esto es lo que conviene saber:

Cómo funcionan las estafas

La estafa suele comenzar con un mensaje de texto inesperado o un mensaje de WhatsApp de un "reclutador" que ofrece trabajo en internet, según la FTC. El remitente misterioso dirá que usted puede "ganar buen dinero" al realizar "promoción de productos" o efectuando "tareas de optimización" para una plataforma en línea o en una aplicación, lo que podría implicar dar "me gusta" a videos o calificar imágenes de productos.

Este "trabajo" promete hacerle ganar dinero a partir de "comisiones" por cada clic de los usuarios. Una vez que completes las tareas, verás un conteo creciente de "ganancias" en la plataforma o en la aplicación. Estas ganancias son falsas.

A la larga, la aplicación o plataforma le pedirá que deposite su propio dinero, generalmente en criptomonedas, para completar más tareas y retirar sus (inexistentes) ganancias. Pero si usted hace el depósito, pierde su dinero real y nunca recibe el pago ilusorio.

¿A quién se dirige?

Eva Velásquez, directora general del Identity Theft Resource Center —un organismo sin multas de lucro de apoyo a usuarios víctimas de robo de identidad—, señaló que este tipo de estafadores suelen aprovecharse de los buscadores de empleo que recién ingresan al mercado laboral, de personas que han estado fuera de dicho mercado por algún tiempo (como amas de casa que vuelven a un trabajo formal, cuyos hijos ya son mayores) e inmigrantes, que pueden estar menos familiarizados con el panorama laboral o enfrentar barreras lingüísticas.

"A menudo, el trabajo tendrá una entrevista fácil o ninguna entrevista, prometerá permitirle trabajar desde casa y dejarle comenzar de inmediato", observó Velásquez. "A veces comenzarán con elogios, y la persona sentirá que sus habilidades son reconocidas. 'Oh, ¿usted cree que soy genial? Cuénteme más'".

Velásquez enfatizó la vulnerabilidad de las personas que buscan trabajo, especialmente dada la incertidumbre económica actual, quienes pueden optar por aceptar realizar cierto papel incluso si en un principio parece sospechoso.

"A veces lo que se les pide es dejar reseñas falsas para productos", expresó. "Los estafadores probablemente están vendiendo esas reseñas ilegalmente, pero una persona que busca empleo podría mirar una línea (tras la cual hay una actividad ilegal) y decir: 'Cruzaré esa línea. Tengo que comer'".

Consejos para detectar una estafa laboral

— Ignore cualquier mensaje de texto genérico e inesperado o mensajes de WhatsApp sobre trabajos, sin importar cuán específicos o elogiosos sean los mensajes.

— Nunca pague para que le paguen, ni para conseguir un trabajo. Ese requisito es una señal de alerta de que el puesto es una estafa.

— No confíe en obstáculos que dicen que le pagarán por calificar o dar "me gusta" a cosas en línea, si no hay un proceso transparente y legítimo para usar los productos o servicios reales que usted calificará.