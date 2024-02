Antes de San Valentín, se conmemora el Día del Infiel

Hoy, 13 de febrero, se conmemora el Día del Infiel, una jornada que invita a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad en las relaciones humanas. Este día nos recuerda la necesidad de mantener el compromiso y la lealtad en nuestras relaciones amorosas, amistades y cualquier otro tipo de vínculo interpersonal.

San Valentín ya está muy cercano, sin embargo, ¿sabías que existe un día previo a celebrar el amor en pareja, donde se celebra el Día del Amante?

Así como lo lees, en febrero se celebran todo tipo de vínculos afectivos que desarrolla el ser humano a lo largo de su vida, esto incluye hasta los prohibidos o que deben ser mantenidos en secreto.

El origen de este día viene de la popular red social de citas Ashley Madison, que esta dirigida principalmente a personas que ya tienen una relación, como bien lo representa su eslogan "Life is short. Have an affair" ("La vida es corta. Ten una aventura"). El uso constante de esta aplicación, lanzada en 2001, solo popularizó la idea de poder tener una relación fugaz con alguien más.

Este día se ideó con la primicia de no ofender a la otra persona por haber salido y tenido un día romántico con tu novio o novia el 14 de febrero, se utiliza como una manera de demostrarle al amante que tu prioridad es él o ella, por eso que se acostumbra celebrarlo previo a la icónica fecha de las flores y chocolates.

La fidelidad, una decisión de respeto

Sin embargo y pese a esta fecha, la fidelidad no solo implica ser fiel en el ámbito romántico, sino también en el respeto a los compromisos y promesas que realizamos en nuestra vida diaria. Es un valor fundamental que contribuye a la construcción de relaciones sólidas y duraderas, basadas en la confianza y el respeto mutuo.

En este día, es importante reflexionar sobre nuestras acciones y comprometernos a cultivar la fidelidad en todas nuestras relaciones. Recordemos que ser fiel no solo es un acto de respeto hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos, ya que nos permite vivir en armonía y autenticidad.

Celebremos el Día del Infiel como un recordatorio para fortalecer nuestros lazos afectivos y comprometernos con la sinceridad y la lealtad en todas nuestras interacciones humanas.