Ante una dura competencia, los trabajadores remotos mejoran su juego

Nueva York.- Cuando Kate Smith trabajaba en una oficina de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, estaba agotada , sufría migrañas diarias y pensaba: "No puedo hacer esto por el resto de mi vida".

No tuvo que hacerlo. Para su siguiente puesto, Smith consiguió un trabajo remoto de marketing a tiempo completo que le permitió viajar por el mundo .

Su estilo de vida portátil la llevó a Bali, donde vivió y trabajó durante un año y medio. "Todos los días, recorría los arrozales con mi scooter y pensaba: 'Me encanta mi vida, es increíble'", dijo. "Y esa sensación nunca desaparece... Me siento muy agradecida por la libertad y la flexibilidad".

Si bien Smith, de 36 años, ha trabajado de forma remota durante más de una década, la tendencia de abandonar los espacios de oficina tradicionales para trabajar desde salas de estar o chozas frente al mar se aceleró en 2020, cuando llegó el coronavirus y los trabajadores que podían comenzaron a realizar sus trabajos desde casa.

Muchas personas se acostumbraron al cambio de estilo de vida una vez que probaron la libertad y la flexibilidad que ofrecía el teletrabajo. Los padres que trabajaban disfrutaban de recibir a sus hijos en el autobús escolar. Otros encontraron más tiempo para hacer ejercicio, socializar y disfrutar de la naturaleza cuando sus trabajos no implicaban largos desplazamientos.

Pero tras la remisión de la pandemia, muchas grandes empresas comenzaron a llamar a sus empleados de vuelta a la oficina , lo que generó una feroz competencia por trabajos que pudieran realizarse desde cualquier lugar. Muchos puestos anunciados como remotos atraen cientos, si no más de mil, de solicitudes, según los expertos.

“El trabajo completamente remoto es muy poco común en Estados Unidos”, afirmó Mark Ma, profesor asociado de Administración de Empresas en la Universidad de Pittsburgh. “Se está volviendo mucho más difícil y es necesario buscar empresas pequeñas o medianas... y estas empresas no ofrecen paquetes financieros tan competitivos como las grandes, pero intentan atraer talento ofreciendo mayor flexibilidad”.

Según la empresa, en julio aproximadamente el 9 por ciento de las ofertas de trabajo pagadas publicadas en la plataforma de redes sociales LinkedIn en Estados Unidos ofrecían trabajo remoto, mientras que ese tipo de puestos atrajeron el 37 por ciento de las solicitudes.

A continuación, empleadores y personas que no han regresado a la oficina ofrecen consejos sobre cómo conseguir trabajos remotos en un clima competitivo.

Muestra tu autonomía

La mayor preocupación de un empleador que contrata trabajadores remotos es asegurarse de que harán su trabajo, dijo Carla Rover, cofundadora de Strategy and Content, una startup que aprovecha la inteligencia artificial.

“Me he acercado a la gente con un horario y les he dicho: 'Esto es lo que creo cada día. Esto es lo que he construido en un periodo de tiempo'”, dijo Rover, quien ha trabajado principalmente de forma remota desde 2010. Crear un portafolio sólido demuestra lo que se puede hacer mientras se trabaja fuera de la oficina, aconsejó Rover.

“La gestión del tiempo, la independencia y la automotivación son fundamentales”, afirmó Toni Frana, experto en carreras profesionales de FlexJobs, una plataforma dedicada a ayudar a las personas a encontrar trabajo remoto o flexible.

Si has trabajado de forma remota anteriormente, resáltalo en tu currículum. Indica las herramientas de comunicación que has utilizado, como Slack o Microsoft Teams, comentó Dawn Fay, presidenta operativa de la empresa de personal Robert Half International. "Describe que has trabajado de forma remota, de forma independiente, con éxito durante X tiempo", añadió Fay. "Es fundamental destacarlo".

Quédate en un puesto similar a tu trabajo actual

Tras dejar el trabajo de oficina que la hacía sentir miserable, Smith creó un trabajo extra asesorando a otros profesionales que anhelaban un estilo de vida nómada. Con el tiempo, su trabajo como coach se convirtió en un trabajo a tiempo completo.

Al considerar la transición al teletrabajo, busca un trabajo similar a tu puesto actual en lugar de competir con candidatos más cualificados por puestos que requieren más experiencia, aconsejó. "Inicia tu carrera... y a partir de ahí, avanza hacia tu objetivo a largo plazo", dijo Smith.

También puedes intentar convertir tu trabajo actual en un puesto remoto. Eso fue lo que intentó Courtney Sandifer después de que su esposo, de 60 años, sufriera un infarto y se sometiera a un tratamiento contra el cáncer ese mismo año. Se jubiló anticipadamente y compraron una pequeña propiedad en México cerca de la playa, con la esperanza de reducir el estrés. "Simplemente nos cansamos del ajetreo", dijo Sandifer.

Sandifer, de 44 años, amaba su trabajo en producción de video en Houston. Pero se arriesgó al decirle a su empleador que se mudarían y que quería trabajar a distancia. La empresa aceptó que pudiera ser contratista, pero ya no como empleada. Perdió sus beneficios, un duro golpe financiero.

Pero valió la pena poder editar videos junto a una piscina y saber que podrá visitar a su hijo en Nueva Zelanda, donde asistirá a la universidad, sin tener que ausentarse mucho del trabajo, dijo. "Si tienes hijos, es mucho más fácil ser quien quieres ser con un trabajo remoto", dijo Sandifer. "Eso fue lo que me concentré: ¿Cómo lograr que mi familia sea más feliz y saludable a largo plazo? Puede que no sea lo más lucrativo, pero hay que considerar la propia salud mental".

Dónde están creciendo los trabajos remotos

El lugar donde vives importa. Europa y Australia tienen más trabajos remotos que Estados Unidos, afirmó Ma. Legisladores de Victoria, Australia, han anunciado que planean presentar una legislación que otorgaría a los trabajadores el derecho legal de trabajar desde casa dos días a la semana.

Decenas de países, incluidos Tailandia, Italia y Brasil, ofrecen “visas para nómadas digitales” que permiten a los extranjeros con trabajos remotos quedarse y trabajar durante un período prolongado de tiempo.

Diversos sectores y ocupaciones son más propicios para el teletrabajo. En EE. UU., los puestos educativos, administrativos y de redes sociales son los empleos remotos a tiempo completo con mayor crecimiento, mientras que enfermería, telesalud y terapeutas titulados se encuentran entre los puestos más populares para el teletrabajo a tiempo parcial, según Frana de FlexJobs.

Smith dijo que ve oportunidades para encontrar trabajos remotos en marketing, gestión de productos, ventas, recursos humanos, adquisición de talento, desarrollo de software, ingeniería, atención al cliente, análisis de datos y servicios financieros.

Lea la letra pequeña

PJ Hruschak, de 54 años, ha estado buscando trabajo remoto en diseño web, redacción o edición desde que perdió su trabajo a tiempo completo hace dos años. Vive a las afueras de Cincinnati, Ohio, y quiere evitar los desplazamientos y poder trabajar desde casa cuando su hija de 9 años esté enferma.

Pero a menudo, cuando encuentra ofertas de trabajo que se anuncian como remotas, investiga la descripción para descubrir que el empleador busca candidatos que vivan en una ciudad específica o que estén disponibles para trabajar en la oficina varios días a la semana. "Es realmente frustrante", dijo Hruschak. "Casi parece una pérdida de tiempo".

Buscar agresivamente

Para Francesca Conti, una inversora que trabaja en capital de riesgo, trabajar de forma remota desde Londres para una empresa suiza le ha permitido viajar internacionalmente y visitar a su familia extendida en Estados Unidos.

“Las oportunidades están ahí, pero son muy pocas y distantes entre sí”, dijo.

Conti recomienda asistir a eventos de la industria o de ex alumnos para conocer contactos que puedan ayudar en la búsqueda.

“Aunque busques una oportunidad a distancia, esas relaciones deben forjarse en persona. No se pueden hacer a distancia”, dijo Conti. “Las oportunidades a distancia son muy particulares, así que busca con más ahínco y comprende que podría llevar un poco más de tiempo, pero mi experiencia ha valido la pena”.