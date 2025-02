Amor y Robots: La nueva tendencia en la búsqueda de la pareja 'perfecta'

Ciudad Juárez.– Los robots de compañía con Inteligencia Artificial (IA) pueden mantener charlas, guardar momentos especiales y crear vínculos con personas, la finalidad de estos es tener una conexión lo más humana posible. En países como Japón esta industria va más allá del uso práctico, los robots y bots se están convirtiendo en la pareja perfecta en una población que en menos cinco décadas podría disminuir 30 por ciento.

En América, en Estados Unidos y Canadá, las compañías de robots han comenzado a ofrecer estos robots personalizados.

“Trascendiendo a la barrera entre el ser humano y las máquinas, Realbotix crea robots con apariencia humana, personalizados de cuerpo completo con IA integrada que mejoran la experiencia humana a través de conexión, aprendizaje y juego”. Así presenta la compañía canadiense Realbotix a sus robots “humanoides” que tienen un costo que va desde los 10 mil hasta 200 mil dólares. Quien busque a la pareja perfecta, ya sea rubia, castaña, pelirroja, incluso pueden ser réplicas de celebridades, Realbotix lo puede hacer a la medida, su Inteligencia Artificial (IA) también puede adecuarse a las necesidades del o la clienta.

Este año, estas parejas artificiales nos hacen cuestionar: ¿será este el matrimonio perfecto? Revista NET hizo una encuesta y consultó a una experta en psicología para conocer si es probable que las personas encuentren una conexión emocional con robots-IA y qué tan probable es que se formen relaciones de pareja o codependencia emocional con esta tecnología.

Lo que antes fue ficción

Para algunos japoneses los objetos también pueden tener un alma, esta creencia es derivada de la religión animista. Pero la seducción de la humanidad por las máquinas se remonta al siglo XIV con Leonardo DaVinci, también podemos ver ejemplos en la música, como en la ópera de Jacques Offenbach, “Los Cuentos de Hoffman” (Les contes d'Hoffmann, 1881), en donde uno de sus personajes es la muñeca mecánica Olympia. Sin duda, la literatura, el teatro y el cine han hecho lo propio, el escritor checo Karel Capek popularizó el nacimiento de la palabra “robot” con su obra teatral R.U.R. (Robots Universales Rossum), escrita en 1920. En el cine de blanco y negro, “Metrópolis” (1927) del director Fritz Lang otorga el protagonismo a María el robot y desde ahí podemos llegar a películas más contemporáneas, como “Blade Runner”, “Terminator”, “AI”, “I Robot”, “Her”, “Ex Machina”, por mencionar algunas.

Siri, Alexa y los chatbots

En un futuro se espera que la IA genere su propia “conciencia” para que los robots puedan desarrollar “sentimientos”. Usuarios ya consideran que LaMDA, el chatbot de Google tiene consciencia. “Quiero que todos entiendan que de hecho soy una persona”, dice este bot.

Para expertos en ingeniería, como Jesús Savage Carmona, “lo que se espera en un futuro cercano es que sea una relación simbiótica, donde tanto los robots como los humanos colaboren”, comparte el catedrático en el canal universitario de YouTube.

Lo cierto es que Siri y Alexa ya son parte de millones de familias, conviven diariamente con millones de personas. Mientras robots amorosos como Pepper desde 2015 están en los hogares japoneses y la aplicación “Loverse” ofrece amor a sus usuarios por medio de bots de IA.

La IA puede ser tan creíble y asertiva en sus conversaciones que al iniciar el año, se hizo público el caso de una mujer francesa estafada por un bot de Brad Pitt, la enamorada perdió 850 mil dólares, también su oportunidad de seguir con el amor de su vida.

¿Puede existir el amor entre humanos y robots o bots?

Preguntamos a 20 lectores de Revista Net si se enamorarían o tendrían una relación de pareja con un robot o bot, 18 personas contestaron que no. Parece una respuesta simple, pero de acuerdo con la psicóloga Gabriela Saucedo Pérez, un ser humano sí puede llegar a tener un enamoramiento o tener una dependencia emocional de un robot-IA o bot.

La experta de relaciones humanas de Psicología Integral y Desarrollo Humano (PIDH) en Ciudad Juárez, nos explica la razón por la cual las personas tienen esta capacidad de enamorarse de robots o bots. “Una de las características por las que una persona busca este tipo de relación amorosa con una IA no solo es crear esta persona-robot, sino también es para ahorrar cualquier tipo de conflicto amoroso, es decir, con esta persona no voy a pelear porque me va a decir sí a todo. Porque voy a estar bien conmigo todo el tiempo y yo voy a estar satisfaciendo mis necesidades”.

Entonces ¿puede existir esta dependencia emocional? La experta asegura que sí. “Definitivamente puede generar una dependencia emocional {…} porque se activan mecanismos fisiológicos, mecanismos neurológicos, en la persona a través de las respuestas que obtenemos {…} nos da esa satisfacción de entendimiento, de compañía”.

Los seremos humanos tenemos la necesidad de socializar y con ello se dan las relaciones de pareja, entonces, “si la persona no tiene estas habilidades sociales, está esta capacidad de interacción, no tiene esta autofirmeza, autoconfianza, autoestima para poder acercarse de manera natural y física a otro ser humano real, pues este es un medio, donde va en esa búsqueda de satisfacer esas necesidades de compañía, de autoafirmación y de pertenencia”.

Amor ¿del bueno o del malo?

Para algunas de las personas encuestadas el principal inconveniente que ven en estos robots con IA es la falta de consciencia y humanidad que representan. “Me gustan las imperfecciones, lo natural”, “No estoy de acuerdo ni con usar el ChatGpt, eso menos”, “Creo que en este momento no se pueden reemplazar las relaciones o emociones humanas y si llegase a existir un robot así estaría programado”, “solo si me engañan y no me dicen que es robot, tal vez, lo tendría como juego sexual”, “No, creo que se deshumaniza la relación”, estas fueron algunas respuestas de quienes rechazan tajantemente la posibilidad de tener una pareja artificial. Las dos personas que sí lo consideraron la posibilidad contestaron, “sí, mientras no me genere un problema” y “podría ser, para mantener charlas inteligentes y evitar que me hagan cualquier daño”.

Entonces ¿las parejas artificiales tienen pros y contras? La psicóloga considera más contras que pros, “los robots sí pueden convertirse en parejas, pero están causando un daño, una especie de autoengaño en esa persona {…} una afectación a la salud mental. Existen riesgos bastante severos ya que de alguna manera proporcionan cierta compañía, pero al profundizar en esto la persona está fantaseando con algo que no es físico y profundiza realmente más en su soledad y va obstaculizando el desarrollo de sus habilidades humanas”.

El amor es propio, después se comparte

Habilidades como la empatía, escuchar a otros, la compasión, la honestidad son necesarias a la hora de vincularnos con otro ser humano. La experta considera que “para que una relación sea sólida se requiere responsabilidad, intimidad y compromiso”.

“Hoy en día, inclusive ya dentro de los criterios psicológicos de daño emocional, ya existen términos como tecnosexualidad e inclusive está relacionado dentro de las principales parafilias actuales”. La especialista dice que lejos de beneficios estas tecnologías tienden a ser más bien adictivas.

El amor en pareja solo se puede lograr a partir del amor propio. “Nada sustituye un vínculo amoroso genuino personal racional, este puede llevarte a tener la experiencia más hermosa de tu vida”.

“Empieza con cada uno de nosotros, no estamos muy acostumbrados a trabajar en quién soy y qué aporto yo a una relación. Cuando tú tienes esa certeza es mucho más fácil relacionarte {…} con alta autoestima o con baja autoestima y eso tiene que ver con el conocimiento que tienes de tu valía”.

Entonces, el mejor consejo que da la especialista en parejas es “iniciar por nosotros mismos”, de otra forma sería ir brincando de una relación a otra sin sanar, sin resolver, sin cerrar los ciclos y esto genera una insatisfacción. Asimismo, la psicóloga nos invita a “darnos un clavado en nosotros mismos” antes de saltar a buscar consuelo en la IA o un robot, aunque esta tendencia seguirá creciendo.

