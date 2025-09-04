Amazon dice adiós al compartir Prime con personas fuera del hogar

Nueva York.- Amazon está poniendo fin a un programa que permitía a los miembros de su programa de suscripción Prime compartir sus beneficios de envío gratuito con personas que no tienen la misma dirección principal.

En una actualización de la sección de servicio al cliente de su sitio web, el gigante en línea dice que eliminará la función de compartir el 1 de octubre y está alentando a los usuarios fuera del hogar del titular de la cuenta a registrarse para obtener su propia suscripción Prime.

Amazon está reemplazando el llamado programa Prime Invitee con Amazon Family, que permite a los titulares de cuentas compartir el beneficio de envío gratuito de dos días con solo otro adulto en su hogar, hasta cuatro adolescentes (que se agregaron antes del 7 de abril) y hasta cuatro perfiles para niños, según el sitio web de Amazon.

Los miembros Prime pagan 14.99 dólares mensuales o 139 dólares anuales.

La noticia llega en un momento en que la compañía con sede en Seattle está realizando grandes inversiones para expandir su red y brindar entregas más rápidas a los clientes en áreas menos densamente pobladas en todo Estados Unidos. El servicio está disponible en mil de las más de 4 mil ciudades, pueblos y comunidades rurales más pequeñas a las que se apunta para fin de año, dijo la compañía a fines de julio.