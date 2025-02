Ama tu cuerpo, baja de peso

Ciudad Juárez.– El comienzo de un nuevo año es una gran oportunidad de revitalizar su enfoque de vida saludable, independientemente si es o no resolución de Año Nuevo. Analizamos las tendencias de fitness y nutrición que se prevé que estarán de moda en 2025 y obtuvimos información de los mejores entrenadores y nutriólogos colaboradores del sistema Lose It para elegir los óptimos consejos y mantener un cuerpo saludable al bajar de peso. Estas ideas no son solo modas pasajeras, pueden cambiar las reglas del juego para alcanzar los objetivos de mejorar el cuerpo.

1. Tecnología portátil

Los rastreadores de actividad física, los relojes inteligentes, aplicaciones del celular y otros artilugios no son conceptos nuevos, pero la tecnología portátil es la tendencia número uno en el informe de tendencias 2025 del Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM, por sus siglas en inglés).

“La tecnología portátil sigue avanzando y agregando funciones, y se está volviendo más confiable que en el pasado”, dice la científica del ejercicio e investigadora de salud pública Cayla McAvoy, coautora del informe. Revela que la gente está clamando por más opciones autoguiadas para sus rutinas de ejercicio, y los dispositivos portátiles ahora pueden brindarle una gran variedad de datos personales diferentes para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

Los rastreadores de actividad física son una forma sencilla y eficaz de incentivarse a moverse más. Un estudio de una muestra de 164 mil personas de todas las edades encontró que los rastreadores animaban a las personas a caminar mil 800 pasos adicionales, o aproximadamente 40 minutos más al día, que aquellas que no los usaban.

2. Bocadillos ricos en proteínas

Los refrigerios o snacks ricos en proteínas son una de las 10 principales tendencias alimentarias de Whole Foods este año. La proteína, un macronutriente esencial, ayuda a nuestro cuerpo a mantener los músculos, lo que ayuda a estimular el metabolismo para que nuestro cuerpo queme calorías de manera más eficiente. Pero en lugar de simplemente llenar sus platos a la hora de comer con alimentos ricos en proteínas, ahora también será posible comer bocadillos de proteínas entre comidas.

“La proteína es excelente para estabilizar el azúcar en la sangre y también sacia mucho, por lo que ayuda a aumentar la satisfacción”, dice Lyssie Lakatos, cofundadora de The Nutrition Twins en la ciudad de Nueva York. “Cuando el nivel de azúcar en la sangre baja, el cerebro anhela el estimulante más rápido que puede encontrar: azúcar y carbohidratos refinados. Por lo tanto, los refrigerios proteicos pueden prevenir la caída de energía y los antojos de azúcar y carbohidratos que la acompañan”.

Algunos ejemplos con pan integral pueden ser: bocadillo de atún, pimientos asados y aceitunas, bocadillo de pechuga de pollo a la plancha, queso, espinacas, tomate y mayonesa casera, bocadillo de atún, huevo duro, lechuga, tomate, aguacate y bocadillo de queso fresco, calabacitas a la plancha, tomate seco, por mencionar algunas opciones.

También puedes optar por yogurt griego alto en proteínas y sin azúcar (la marca Oikos es buena opción), galletas integrales con humus, molletes de frijoles en pan integral o sashimi de salmón.

3. Actividad física o fitness funcional

Según el ACSM, los profesionales del fitness están notando un cambio del entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés) a un enfoque de ejercicio que se centra en mejorar los movimientos y actividades que son esenciales para la vida cotidiana. Conocida como actividad física funcional, esta forma de ejercicio se centra en mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la resistencia para mejorar el rendimiento físico general y reducir el riesgo de lesiones. Piense en levantar objetos, doblarse y girarse, y subir escaleras. Las sentadillas, las prensas de hombros, las separaciones con bandas y el peso muerto son algunos ejemplos de ejercicios funcionales.

“El fitness funcional es más que una simple moda pasajera; es la conexión de los puntos de los ejercicios con los patrones de movimiento diarios que hacemos fuera del gimnasio”, menciona Teddy Savage, entrenador estadunidense principal de Planet Fitness, con sede en Reisterstown, Maryland. “Este tipo de ejercicios permiten una mayor libertad de movimiento y han ganado más popularidad que el HIIT debido a su naturaleza dinámica para aumentar la fuerza, la resistencia y la flexibilidad al mismo tiempo”.

Y esta tendencia también se puede trasladar fácilmente fuera del gimnasio. “Piense en sus movimientos diarios y lo que esto requiere de usted”, comenta McAvoy. Tal vez eso parezca cargar a su hijo pequeño, cargar las compras desde el automóvil o subir y bajar las escaleras del sótano con una canasta de ropa sucia. Todas esas actividades pueden quemar calorías y también ayudar a desarrollar músculos.

El fitness funcional también puede ayudarle a tener un cuerpo más delgado. Una revisión sistemática encontró que el entrenamiento funcional a largo plazo puede reducir el porcentaje de grasa en mujeres mayores.

4. Alimentos crujientes

Según los pronosticadores de tendencias alimentarias de Whole Foods, la textura está pasando por un momento y, afortunadamente para todos los que quieren perder algunos kilos, los alimentos crujientes pueden ayudarnos a lograrlo.

“Debido a que tienes que reducir la velocidad y masticar realmente la comida, y realmente la escuchas, te hace sentir como si realmente estuvieras comiendo algo y sintiéndote satisfecho”, menciona Tammy Lakatos Shames. “Es muy diferente de un alimento que se puede comer rápidamente como la gelatina, que no requiere ningún movimiento de la boca y no se puede escuchar ningún ruido”.

Los alimentos crujientes también pueden presentarse en muchas formas que no implican una bolsa de papas fritas o galletas demasiado procesadas.

Las mejores ideas son las verduras crujientes que incluyen el apio, el pepino, la lechuga, las zanahorias, el repollo, los pimientos morrones, la coliflor, la jícama y el brócoli. Si lo tuyo es la fruta, las manzanas, la sandía y las peras serán la solución. Lakatos dice que los amantes de las papas fritas tal vez quieran considerar los garbanzos y edamame tostados, que contienen más proteínas y fibra para mantenerte satisfecho.

5. La comida como medicina

Según el Instituto de Tecnólogos de Alimentos en EU, está de moda un enfoque más holístico de la salud y la gente se inclina por la idea de utilizar los alimentos como una forma de mejorar y prevenir problemas de salud.

“Los dietistas registrados siempre han abrazado el poder de los alimentos”, dice Milton Stokes, director de Alimentación y Nutrición del Consejo Internacional de Información Alimentaria, con sede en Stamford, Connecticut. “La dieta está relacionada con muchos de los principales problemas de salud, y se utiliza para ayudar a controlar las afecciones y posiblemente mantener otras a raya”.

Stokes señala que esto es especialmente cierto en el caso de afecciones cardiometabólicas, como presión arterial alta, colesterol alto y diabetes. Y existe una buena posibilidad de que un plan de alimentación que ya esté siguiendo para perder peso también le brinde un impulso a la salud del corazón: una revisión reciente de estudios encontró que las dietas mediterráneas, basada en plantas, tienen efectos cardioprotectores comprobados, mientras que la dieta cetogénica y el ayuno intermitente requieren más estudios a largo plazo para determinar qué tan saludables pueden ser para el corazón.

Conclusiones

Seguir las tendencias de alimentación saludable y acondicionamiento físico es una forma inteligente de mantenerse comprometido con el ejercicio y la alimentación saludable y estar al tanto de sus objetivos de pérdida de peso. Se prevé que las tendencias en el ejercicio, como el fitness funcional, la tecnología portátil y el ejercicio para bajar de peso, serán populares en 2025. En términos de nutrición, los expertos dicen que las tendencias alimentarias que incluyen refrigerios ricos en proteínas, alimentos crujientes y el uso de comidas saludables como alternativa a tomar medicamentos serán enfoques populares.