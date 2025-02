Altos precios de huevos están despertando el interés por gallinas de traspatio

Nueva York.- ¿Está pensando en tener gallinas en su patio trasero ahora que los precios de los huevos se disparan? Piénselo bien, especialmente a la luz del brote de gripe aviar.

La crianza de gallinas en casa como pasatiempo ha seguido creciendo desde la pandemia. Pero si el objetivo son los huevos, recuerde que se necesita planificación e inversión para criar las gallinas y protegerse contra la gripe aviar. Los costos podrían superar con creces el promedio nacional de 4.15 dólares por docena al que se vendieron los huevos comerciales en diciembre.

"Cualquiera que haya investigado un poco comprenderá rápidamente que no hay huevos gratis ni baratos cuando se tienen gallinas", dijo Kathy Shea Mormino, una bloguera y autora sobre gallinas caseras que tiene alrededor de 50 de estas aves en su casa de Suffield, Connecticut.

“Pagarás más, sobre todo durante los primeros años, por la instalación y por las aves. Y hay una enorme curva de aprendizaje sobre cómo cuidar animales que son mascotas realmente inusuales”, dijo Mormino, que ha criado gallinas durante 15 años y se hace llamar Chicken Chick.

Los costos varían enormemente, desde aproximadamente 200 a 2 mil dólares por un gallinero solamente. Los comederos y bebederos cuestan entre 8 y 50 dólares o más, según el tamaño y el tipo.

La gripe aviar ha obligado a los granjeros a sacrificar millones de pollos al mes, lo que ha contribuido (junto con la inflación) a elevar el precio de los huevos comerciales y ha provocado que algunos comercios del país tengan poco stock. La escasez y los altos precios están haciendo que algunos busquen una alternativa casera.

“Recientemente hemos visto un aumento real en las llamadas de personas que desean iniciar sus propias bandadas en el patio trasero. Con la escasez de huevos en los supermercados, muchos están entusiasmados con la idea de criar pollos y dar pasos hacia la sostenibilidad”, dijo Matthew Aversa, copropietario de Winding Branch Ranch, un santuario sin fines de lucro y rescate de animales de granja en las afueras de San Antonio.

"Adoptamos rebaños enteros. Recibimos al menos una docena de consultas por semana", dijo.

Kate Perz, coordinadora de ciencias animales de la Extensión Cooperativa de Cornell del condado de Suffolk, Nueva York, dijo que a diferencia de otros pasatiempos pandémicos, la crianza de pollos en casa solo ha crecido.

“No siempre es rentable”, dijo. “Hay que tener en cuenta realmente cuántos huevos se comen y cuánto cuestan en comparación con lo que se gastaría en el proceso”.

Por supuesto, existen otras razones para tener gallinas en casa, y una de ellas, y no la menor, es la alegría de tenerlas. Mormino y otros “gallineros”, como ella llama a los entusiastas de la crianza en casa, tienen un gallinero lleno de consejos sobre cómo empezar.

Atender asuntos legales

Es posible que usted esté listo para comenzar a hacerlo, pero su ciudad tal vez no. Mormino, autor de “The Chicken Chick's Guide to Backyard Chickens” (Guía para criar gallinas en el patio trasero), dijo que lo primero que debe considerar es si las gallinas son adecuadas para usted. Después de eso, no dé por sentado que su condado, ciudad o pueblo lo permitirán.

Si se siente capaz, consulte usted mismo los códigos de zonificación y construcción. De lo contrario, consulte a un abogado especializado en derecho municipal de su zona.

No confíe en el boca a boca ni siquiera en un empleado municipal para conocer los detalles. ¿Se requiere un permiso de construcción para construir un gallinero? ¿Están prohibidos los gallos según las ordenanzas sobre ruido? A veces, los códigos de zonificación no se pronuncian al respecto. No dé por sentado que eso es una luz verde. Muchos códigos son regulaciones de "uso permisivo", dijo Mormino, lo que significa esencialmente que si el código no dice que está permitido, ¡no lo está!

Si se permite la tenencia de gallinas, ¿hay un límite en la cantidad de aves? ¿Existen restricciones sobre dónde se puede construir un gallinero en relación con los límites de las propiedades vecinas? La mayoría de las asociaciones de propietarios tienen reglas sobre la tenencia de animales.

Mormino vive en un pueblo agrícola y tenía un vecino que tenía tres caballos y una pequeña bandada de gallinas, por lo que supuso que eran legales. No lo eran. Llamó a la oficina del secretario municipal para preguntar si se necesitaba un permiso de construcción para construir un gallinero y le dijeron que no. Sí lo era.

Al final, defendió con éxito una demanda en su contra (es abogada) y prevaleció en una larga batalla para modificar la ley, legalizando la cría de gallinas de traspatio en su ciudad.

¿Qué pasa con la gripe aviar?

La gripe aviar es muy contagiosa. Se propaga principalmente a través de los excrementos de las aves acuáticas migratorias. Las gallinas no son inmunes si pasan algún tiempo en libertad o en un corral sin protección contra los excrementos de las aves silvestres.

“Hay un número limitado de cosas que podemos hacer porque nuestras aves viven donde viven los animales salvajes”, dijo Mormino. “La gente necesita saber si tienen un ave o aves que mueren repentinamente debido a algunos de los síntomas, deben comunicarse con el USDA para que les hagan una autopsia y les hagan una prueba de gripe aviar a las aves”.

No lleve aves enfermas a la casa para cuidarlas, ya que eso aumenta el riesgo de transmisión a los humanos. Una vez que se confirma la presencia del virus, es necesario sacrificar a toda la bandada, dijeron ella y Perz.

Los síntomas de la gripe aviar incluyen: muerte súbita sin signos clínicos; hinchazón de la cabeza, párpados, cresta, barbillas o corvejones; diarrea; tropiezos o caídas; disminución de la producción de huevos y/o huevos con cáscara blanda o deformados; y tos y estornudos.

No alimente a ningún animal salvaje en las zonas donde viven o deambulan sus gallinas. Lávese bien las manos después de cuidar a las gallinas y dedique un par de zapatos o botas exclusivamente a su uso en presencia de ellas.

“El mayor error que cometen los criadores de gallinas de traspatio es traer a su manada gallinas nuevas que han vivido en otro lugar. Esa es la forma más rápida de introducir enfermedades en su gallinero”, dijo Mormino.

Considere sus costos

Sarah Penny ha convertido su terreno de 7 mil pies cuadrados en Knoxville, Tennessee, en un hermoso jardín y gallinero. Tiene nueve pájaros y cultiva más de la mitad de los alimentos que ella y su hijo de 13 años comen.

Tiene gallinas desde 2021 y estima que sus costos iniciales son aproximadamente 2 mil 500 dólares.

Los costos mensuales varían según la alimentación de las gallinas y el mantenimiento de los gallineros. Penny, por ejemplo, utiliza el método de cama profunda y composta de su gallinero, lo que significa que no limpia el gallinero más de dos veces al año.

"Pero el costo de empezar con gallinas de traspatio es definitivamente bastante alto. No sé si mucha gente lo sabe", dijo Penny.

Solo su gallinero, construido por su propia familia, costó unos 2 mil dólares. Tuvo que estar equipado para mantener alejados a los depredadores, incluidas las ratas que excavan túneles bajo tierra.

Muchas personas comienzan comprando crías, cuyo envío por el Servicio Postal de los Estados Unidos se ha vuelto más costoso debido a las nuevas tarifas. Para criar crías se necesita una criadora de pollitos que incluye un recinto separado, una lámpara de calor, comederos y otros suministros.

Penny compra una bolsa de alimento cada dos semanas por entre 15 y 20 dólares la bolsa. También está el costo del calcio, como las conchas de ostras, y la arena para ayudar a la digestión si las gallinas no viven en libertad o no obtienen esos elementos de su alimento.

Calcula que sus gastos mensuales son de unos 60 dólares, y ahorra un poco al alimentar a sus gallinas con restos de comida humana. Tiene cuidado de no incluir alimentos tóxicos para las gallinas, como cebollas, patatas y aguacates.

Para Penny todo vale la pena.

“Comemos muchos huevos”, dijo. “Probablemente consumimos una docena cada dos días. Horneamos mucho. Somos una familia que utiliza muchos ingredientes, por lo que la mayoría de nuestra comida se cocina desde cero. Los huevos son un alimento básico en nuestro desayuno”.