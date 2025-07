Adolescentes, pantallas y desafíos en un viaje familiar por carretera

Nueva York.- Si va a viajar por carretera con su familia este verano, prepárese para disfrutar de momentos inesperados de conexión y también de caos inevitable.

Encontré ambas cosas cuando empaqué el auto con mi esposo y mis dos hijos —uno de ellos adolescente— para el viaje de ocho horas de Boston a las Cataratas del Niágara. Habíamos hecho largos viajes por carretera en familia antes, pero nuestros hijos, ahora de 8 y 14 años, eran mayores. Mi hijo, en su fase de "puerta cerrada, no me hables", no estaba precisamente entusiasmado con pasar más de 740 kilómetros atrapado en nuestro pequeño Nissan Rogue. Además, vivimos en una zona del país donde no pasamos mucho tiempo en auto en nuestra vida diaria.

¿Cómo nos las arreglaríamos todos en espacios reducidos?

Esto es algo de lo que aprendí, junto con los consejos de los expertos, no solo sobre cómo sobrevivir a un viaje familiar por carretera, sino también pasar un buen rato:

Primero, ¿por qué hacerlo?

Muchos veteranos de los viajes por carretera citan la oportunidad de conectar y crear recuerdos familiares. Samara Worsham, de dieciocho años, por ejemplo, pasó 30 días recorriendo 25 estados con su familia en 2022. Ahora, preparándose para ir a la universidad, dice que atesora ese tiempo en la carretera.

“Hubo largos períodos sin datos móviles, lo que nos dejó sin nada que hacer excepto hablar”, dijo.

Además de visitar lugares emblemáticos de Estados Unidos, los recuerdos más preciados de Worsham incluyen nadar en piscinas de hoteles con sus hermanos y la misión de su padre de probar todas las cadenas de comida rápida del país.

El viaje familiar en coche también tiene ventajas prácticas.

“Es más económico que volar, sobre todo con una familia numerosa”, dice Jamie Davis Smith, abogada y escritora de Washington, D. C., que viaja por carretera todos los años con su marido y sus hijos. “Además, no es necesario alquilar un coche en el destino”.

Obtenga comentarios de la familia sobre el itinerario

Alain Robert, fundador de The Travelologist, una agencia de viajes canadiense, recomienda incluir a toda la familia en la planificación.

“Pregúntales qué les gustaría ver o hacer. Crea un itinerario que tenga en cuenta los intereses de todos”, aconsejó. “Una vez que tengas un itinerario definido, compártelo y gestiona las expectativas”.

Mi familia, en particular los niños, quería llegar cuanto antes. Tenían la vista puesta en el destino, no en el viaje.

Incluye algunas paradas cursis, si puedes tomarte el tiempo

Davis Smith dijo que a su familia le encanta descubrir atracciones peculiares al borde de la carretera; en un viaje, se divirtieron al detenerse en el Unclaimed Baggage Center en Scottsboro, Alabama, una tienda que vende equipaje perdido de las aerolíneas.

Inspirada, descargué la aplicación Roadtrippers y planifiqué algunas paradas que merecían la pena desviarse. Nuestra lista incluía el Museo Jell-O en LeRoy, Nueva York, así como la Mansión Schuyler (famosa por "Hamilton" ) en Albany, Nueva York.

Pero con los mejores planes... Enseguida nos dimos cuenta de que un viaje de ocho horas no dejaba mucho margen para explorar. Lección aprendida: si quieres tiempo para explorar, reduce el tiempo de viaje diario a seis horas o menos. No teníamos tiempo para ninguna de esas dos paradas.

Ya sea que traigas a tu mascota o no, prepárate para costos adicionales

Consideramos brevemente llevar a Rosie, nuestra Cavalier King Charles Spaniel de 2 años, pero el hotel que habíamos reservado en Niagara no admitía perros. No había amigos disponibles para cuidarla, así que a última hora la dejamos en nuestra veterinaria, una novedad para Rosie.

No esperábamos que necesitara dos vacunas nuevas, y tuvimos que pedir cita con el veterinario dos días antes de la salida. Esto supuso una factura muy elevada la mañana de nuestra partida y gastos de alojamiento a la vuelta.

La periodista de viajes Kelly Burch, quien recorrió Estados Unidos en coche durante siete meses con su marido, sus dos hijos y su perro mayor, advirtió que las políticas sobre mascotas en carretera pueden ser impredecibles. Un hotel económico cerca del Parque Nacional de Yellowstone ni siquiera permitía que su perro se quedara en su autocaravana.

“Revise tres veces las políticas sobre mascotas”, aconsejó.

Edad de adolescencia...

Sabiendo que mi hijo adolescente necesitaría espacio, me di el lujo de una suite junior. Tuvo su propia cama, durmió hasta tarde y tuvo espacio para recargar energías. La suite contaba con una pequeña cocina y una vista impresionante de las cataratas Horseshoe; bien valió la pena el costo adicional por tres noches.

Si nos hubiéramos quedado más tiempo, me lo habría replanteado. Pero como ahorramos dinero al no volar, la habitación me pareció un buen precio.

...y pantallas

Si tus hijos son pequeños, diviértelos con juegos de autos familiares.

“Si empiezas la revisión antes de tiempo, puede ser difícil convencerlos de hacer otra cosa”, dice el periodista independiente Stratton Lawrence, de 43 años, quien ha escrito para Travel & Leisure sobre sus viajes familiares por carretera, sin dispositivos. Ha conducido con sus hijos pequeños y su esposa desde Carolina del Sur hasta la costa del Pacífico dos veces, incluyendo un tramo de tres meses en la carretera.

Incluso los niños mayores, dice, apreciarán algo como una baraja de cartas o un atlas de papel para ver la geografía.

"Si vas a estar en un auto durante más de 100 horas, los niños no se van a entretener viendo televisión todo ese tiempo, así que tienes que tener otras cosas", dijo.

En general, creo que a mi hijo adolescente le pareció bien el viaje. Casualmente, su amigo estaba visitando las Cataratas del Niágara con su familia y se alojaba en el mismo hotel que nosotros. Fue una grata sorpresa. También pareció gustarle nuestras salidas diurnas, sobre todo el paseo en barco a las Cataratas Horseshoe, donde nos empapamos.

Supongo que si un viaje resulta en general aceptable para un adolescente, es un éxito.