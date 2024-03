Activistas exigen reformas contra desastres climáticos

Foto: Associated Press

Estocolmo.- Un grupo de activistas climáticos, entre ellos Greta Thunberg, bloqueó el lunes la entrada al Parlamento sueco, abogando por reformas radicales para abordar los desastres climáticos.

Unos 40 activistas sostenían pancartas que decían "Justicia climática ahora" al mantenerse sentados frente a al menos dos accesos del Riksdagen de 349 escaños, incluyendo la entrada principal. De acuerdo con medios suecos, los legisladores utilizaron otras entradas a la asamblea.

"Durante décadas, el movimiento por la justicia climática ha estado repitiendo el mismo mensaje una y otra vez, como un disco rayado, y sentimos que no nos escuchan", dijo Thunberg a The Associated Press.

Los manifestantes han acusado a las empresas de combustibles fósiles de ralentizar deliberadamente la transición energética global hacia las energías renovables a fin de obtener mayores ganancias.

Thunberg, de 21 años, ha inspirado un movimiento juvenil global que exige mayores esfuerzos para luchar contra el cambio climático después de realizar protestas semanales frente al Parlamento sueco a partir de 2018.

La activista ha sido multada repetidamente en Suecia y el Reino Unido por desobediencia a las autoridades en relación con las protestas. A principios de este año fue absuelta del cargo de negarse a cumplir una orden policial de abandonar una protesta que bloqueaba la entrada a una importante conferencia de la industria del petróleo y el gas en Londres. El juez citó "importantes deficiencias en las pruebas".