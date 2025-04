¿600 tipos de perros? Ilustradora de mascotas busca capturarlos todos en dibujos

Nueva York.- La ilustradora Lili Chin quedó fascinada con el comportamiento de los perros en 2008 después de que su Boston terrier, Boogie, mordiera a su propietario y casi los desalojaran.

Su casero le ordenó entrenar a Boogie o, de lo contrario, Chin buscó especialistas en comportamiento animal. Pronto, utilizó sus habilidades de dibujo para colaborar con ellos en carteles y folletos destinados a ayudar a los dueños de mascotas a comprender mejor a sus perros y gatos mediante la interpretación de su lenguaje corporal.

Esto finalmente llevó a Chin a escribir los libros "Doggie Language" (2020) y "Kitty Language" (2023). Con ilustraciones extravagantes basadas en su experiencia en animación, interpretó señales de angustia, irritación, satisfacción o excitación en movimientos corporales como el meneo de la cola o las orejas aplanadas.

Los libros han tenido tanta popularidad que algunos entrenadores de mascotas los recomiendan a sus clientes para ayudarles a comprender el comportamiento problemático de sus mascotas. Chin ofrece descargas gratuitas de ciertas infografías para uso no comercial.

Esta semana se publica el tercer libro de Chin, “Dogs of the World: A Gallery of Pups from Purebreds to Mutts”, un ambicioso intento de presentar e ilustrar todos los tipos de perros del mundo (más de 600, según sus cálculos).

Este es uno de una serie de nuevos libros sobre mascotas, muchos con encantadoras ilustraciones que los hacen especialmente accesibles. El reciente "Gatos Medievales", por ejemplo, de Catherine Nappington, incluye divertidos poemas, dichos y dibujos sobre gatos de la Edad Media. "El Libro de los Gatos de Ursula K. Le Guin", que se publicará este otoño, reúne poemas, reflexiones y bocetos de la escritora de ciencia ficción, fallecida en 2018.

Hablando por teléfono desde Los Ángeles, donde vive con su esposo y sus dos gatos, Mambo y Shimmy, Chin dijo que “Dogs of the World” era su proyecto más desafiante hasta ahora.

“Cuento con el interés de los dueños de mascotas y me encantaría que también se interesaran quienes no tienen mascotas”, dijo. “Aunque no tengamos perro, estamos en contacto con ellos constantemente. Quienes quieran adoptar también pueden aprender mucho”.

Una encuesta sobre los cachorros del mundo

Chin comienza con dibujos de casi 400 razas oficialmente reconocidas , incluidas las más conocidas como los golden retrievers, los border collies, los pastores alemanes, varios terriers y caniches.

También presenta a los lectores razas más desconocidas: el perro oficial de Venezuela, el grande y robusto Mucuchies; los pastores lapones; los musculosos Rajapalayam blancos, o perros fantasmas, del sur de la India; los ridgebacks tailandeses que son difíciles de encontrar fuera de Tailandia; y las orquídeas incas peruanas sin pelo.

Y describe otros grupos de perros, como los que viven en comunidades sin una persona específica que los cuide. Argumenta que estos perros no son callejeros porque las comunidades los cuidan, a menudo alimentándolos e incluso poniéndoles nombres.

Estos animales comunitarios incluyen los llamados “perros rez” que deambulan por las reservas tribales en los Estados Unidos, perros callejeros que viven en libertad dentro del metro de Moscú y han aprendido a viajar en trenes, y varios tipos de perros de aldea asiáticos, norteafricanos y europeos.

Chin menciona a los perros de Chernóbil que apenas sobrevivieron tras el desastre de 1986 gracias a que fueron alimentados por trabajadores que visitaban la zona de exclusión. Incluso ilustra a los dingos de su natal Australia y al perro cantor de Nueva Guinea de Papúa Nueva Guinea, una raza local primitiva que vive en condiciones casi salvajes en los bosques de las tierras altas.

Comunicación entre los humanos y sus compañeros.

La consultora en comportamiento animal Emily Strong, a quien Chin consultó para “Dogs of the World”, elogió “su capacidad para condensar una cantidad impresionante de información en pocas palabras concisas e ilustraciones simples pero hermosas, lo que hace que los temas complejos sean fácilmente digeribles”.

"Tiene una forma increíble de comunicar claramente las señales del lenguaje corporal a través de la ilustración", dijo Strong.

Una de las primeras clientas de ilustración de Chin fue la fallecida Dra. Sophia Yin, veterinaria y reconocida especialista en conducta animal que desarrolló un método de entrenamiento conocido como “manejo de bajo estrés” para reducir el miedo, la ansiedad y el estrés en las mascotas.

A través de Yin y otros conductistas, dijo Chin, llegó a adoptar métodos de entrenamiento que se centran en las recompensas de comida y rechazan las ideas en torno al dominio, la corrección y los métodos punitivos.

“Hay mucha desinformación y muchos mitos arraigados sobre el comportamiento y las razas de perros”, dijo Chin. “Espero que mi trabajo ayude a aclarar estos temas”.