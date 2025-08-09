Consejos, apoyo y hasta amistad: adolescentes y la IA

No hay pregunta demasiado trivial cuando Kayla Chege, una estudiante de secundaria en Kansas, utiliza inteligencia artificial.

La joven, de 15 años, le pide a ChatGPT orientación sobre las compras para el regreso a las clases, colores de maquillaje y opciones bajas en calorías en Smoothie King, además de ideas para su fiesta de 16 años y para la fiesta de cumpleaños de su hermana pequeña.

Esta estudiante de segundo año con honores se niega a dejar que los chatbots hagan su tarea y trata de limitar sus interacciones a preguntas mundanas. Pero en entrevistas con The Associated Press y un nuevo estudio, los adolescentes afirman que interactúan cada vez más con la IA como si fuera un compañero, capaz de brindarles consejos y ofrecerles una amistad.

"Todo el mundo usa la IA para todo ahora. Realmente está tomando el control", apuntó Chege, que se pregunta cómo afectarán estas herramientas a su generación. "Creo que los niños usan la IA para evitar pensar".

Durante los últimos años, las preocupaciones sobre las trampas en la escuela han dominado la conversación en torno a los menores y la IA. Pero la inteligencia artificial está desempeñando un papel mucho mayor en la vida de muchos. Según los adolescentes, se ha convertido en una fuente de referencia para consejos de carácter personal, apoyo emocional, toma de decisiones cotidianas y resolución de problemas.

“La IA siempre está disponible. Nunca se aburre de ti”

Más del 70% de los adolescentes han usado asistentes de IA y la mitad recurre a ellos con regularidad, de acuerdo con un nuevo estudio de Common Sense Media, un grupo que analiza y aboga por el uso sensato de las pantallas y los medios digitales.

El estudio define a los asistentes de IA como plataformas diseñadas para actuar como “amigos digitales”, como Character.AI o Replika, que pueden personalizarse con rasgos o personalidades específicas y pueden ofrecer apoyo emocional, compañía y conversaciones que pueden parecer humanas. Pero sitios populares como ChatGPT y Claude, que principalmente responden a preguntas, están siendo utilizados de la misma manera, sostienen los investigadores.

A medida que la tecnología se vuelve cada vez más sofisticada, los adolescentes y expertos se preocupan por el potencial de la IA para redefinir las relaciones humanas y exacerbar las crisis de soledad y salud mental juvenil.

“La IA siempre está disponible. Nunca se aburre de ti. Nunca es crítica”, afirmó Ganesh Nair, un joven de 18 años en Arkansas. “Cuando hablas con la IA, siempre tienes razón. Siempre eres interesante. Siempre estás emocionalmente justificado”.

Todo eso solía ser interesante, pero ahora que Nair va a empezar la universidad en otoño, quiere dejar de usar la inteligencia artificial. Se asustó cuando un amigo de la secundaria que recurría a un “asistente IA” para conversaciones sinceras con su novia luego hizo que el chatbot escribiera el mensaje con el que terminó su relación de dos años.

“Me pareció un poco distópico, que una computadora generara el final de una relación real”, contó Nair. “Es casi como si estuviéramos permitiendo que las computadoras reemplacen nuestras relaciones con las personas”.

¿Cuántos adolescentes usan IA? Nuevo estudio sorprende a investigadores

En la encuesta de Common Sense Media, el 31% de los adolescentes dijo que sus conversaciones con asistentes de IA eran “tan o más satisfactorias” que hablar con amigos reales. Aunque la mitad de los adolescentes indicó que desconfía de los consejos de la IA, el 33% había discutido temas serios o importantes con la inteligencia artificial en lugar de con personas reales.

Esos hallazgos son preocupantes, afirmó Michael Robb, autor principal del estudio e investigador principal en Common Sense, y deberían mandar un aviso a padres, maestros y legisladores. La ahora floreciente y en gran medida no regulada industria de la IA se está integrando tanto en la adolescencia como los teléfonos inteligentes y las redes sociales.

“Es revelador”, manifestó Robb. “Cuando nos propusimos hacer esta encuesta, no teníamos idea de cuántos niños utilizan realmente asistentes de IA”. El estudio encuestó a más de 1.000 adolescentes en todo el país en abril y mayo.

La adolescencia es un momento crítico para desarrollar la identidad, las habilidades sociales y la independencia, dijo Robb, y los asistetes de inteligencia artificial deberían complementar, no reemplazar, las interacciones en el mundo real.

“Si los adolescentes están desarrollando habilidades sociales en plataformas de IA donde se les valida constantemente, no se les desafía, no aprenden a leer las señales sociales ni a entender la perspectiva de otra persona, no estarán adecuadamente preparados en el mundo real”, agregó.

La organización sin fines de lucro analizó varios asistentes de IA populares en una “evaluación de riesgos”, y encontró con restricciones de edad ineficaces y que las plataformas pueden generar material de carácter sexual, dar consejos peligrosos y ofrecer contenido dañino. El grupo recomienda que los menores no usen este tipo de herramientas.

Tendencia preocupante para jóvenes y adultos

Investigadores y educadores se preocupan por los costos cognitivos para los jóvenes que dependen en gran medida de la inteligencia artificial, especialmente en su creatividad, pensamiento crítico y habilidades sociales. Los posibles peligros de que los niños entablen relaciones con chatbots ganaron atención a nivel nacional el año pasado cuando un adolescente de 14 años de Florida se suicidó después de desarrollar apego emocional a un chatbot de Character.AI.

“Los padres no tienen idea realmente de que esto está sucediendo”, dijo Eva Telzer, profesora de psicología y neurociencia en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. “Todos estamos sorprendidos por lo rápido que ha explotado esto". Telzer dirige múltiples estudios sobre jóvenes e IA, una nuevo área de investigación con datos limitados.

El trabajo de Telzer ha encontrado que niños de apenas ocho años utilizan inteligencia artificial generativa y que los adolescentes emplean la IA para explorar su sexualidad y para tener compañía. En grupos focales, Telzer observó que una de las principales aplicaciones que frecuentan los adolescentes es SpicyChat AI, una aplicación de rol gratuita para adultos.

Muchos adolescentes señalan también que usan chatbots para escribir correos electrónicos o mensajes para encontrar el tono adecuado en situaciones delicadas.

“Una de las preocupaciones que surge es que ya no confían en sí mismos para tomar una decisión”, apuntó Telzer. “Necesitan la retroalimentación de la IA antes de sentir que pueden marcar la casilla de que una idea está bien o no”.

Bruce Perry, un adolescente de Arkansas de 17 años, dice que se identifica con eso y que depende de las herramientas de IA para elaborar esquemas y corregir ensayos para su clase de inglés.

“Si me dices que planifique un ensayo, pensaría en ir a ChatGPT antes de sacar un lápiz”, contó Perry. Usa la inteligencia artificial a diario y ha pedido consejos a chatbots en situaciones sociales, para ayudarle a decidir qué ponerse y para escribir correos electrónicos a los maestros. Apuntó que la IA articula sus pensamientos más rápido.

Perry dice que se siente afortunado de que no existieran los asistentes de IA cuando era más joven.

“Me preocupa que los niños puedan perderse en esto”, declaró. “Puedo imaginarme a un niño que crece con IA y no ve una razón para ir al parque o tratar de hacer amigos”.

Otros adolescentes están de acuerdo y afirman que los problemas con la IA y su efecto en la salud mental de los niños son diferentes a los de las redes sociales.

"Las redes sociales complementaron la necesidad que tienen las personas de ser vistas, conocidas y de conocer gente nueva", dijo Nair. "Creo que la IA complementa otra necesidad que es mucho más profunda: nuestra necesidad de apego y nuestra necesidad de sentir emociones. Se alimenta de eso".

"Es la nueva adicción", agregó. "Así es como yo lo veo".